Лукаку присоединился к турецкому клубу

Однако речь не о Ромелу, а о его младшем брате.

Турецкий Аданаспор подписал Джордана Лукаку, младшего брата Ромелу Лукаку.

Клуб намерен вернуться в высшую турецкую лигу, потому ведет активную трансферную кампанию, они подписали уже 15 человек.

И всех, включая и Джордана, исключительно свободными агентами. До Аданаспора бельгиец играл за скромную испанскую Понферрадину.

Интересно, что раньше Лукау считался перспективным игроком, однако его карьера так и не сложилась.

Ранее, напомним, сообщалось, что английский аутсайдер готов окончить траснфер чемпиона мира.

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