Милан объявил о подписании аргентинского защитника

Аргентинский центральный защитник Марко Пеллегрино официально стал игроком Милана.

Стороны заключили контракт до 30 июня 2028 года. 21-летний игрок будет выступать под 18 номером.

Отметим, что Пеллегрино перешел в итальянский клуб из Платенсе, в составе которого провел 17 матчей за первую команду и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Аталанта объявила о переходе не оправдавшего ожиданий хавбека Милана.

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