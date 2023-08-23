Милан объявил о подписании аргентинского защитника
Пеллегрино должен стать лидером команды в будущем.
Аргентинский центральный защитник Марко Пеллегрино официально стал игроком Милана.
Стороны заключили контракт до 30 июня 2028 года. 21-летний игрок будет выступать под 18 номером.
🇦🇷 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗣𝗲𝗹𝗹𝗲𝗴𝗿𝗶𝗻𝗼 🔴⚫— AC Milan (@acmilan) August 22, 2023
Official Statement ➡️ https://t.co/QN8ESjSJ2j
Comunicato Ufficiale ➡️ https://t.co/ZaAYxggtP1#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/KmEJtnRXYe
Отметим, что Пеллегрино перешел в итальянский клуб из Платенсе, в составе которого провел 17 матчей за первую команду и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что Аталанта объявила о переходе не оправдавшего ожиданий хавбека Милана.
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