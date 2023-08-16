Аталанта объявила о переходе не оправдавшего ожиданий хавбека Милана

Игрок попытается реанимировать в Бергамо свою молодую карьеру.

Аталанта на своем официальном сайте объявила о переходе хавбека Милана Шарля де Кетеларе.

Игрок сборной Бельгии присоединился к команде Джан Пьеро Гасперини на правах годичной аренды за 3 миллиона евро.

В договоре была прописана опция о праве выкупа контракта футболиста за 22 миллиона. В своей новой команде де Кетеларе будет выступать под 17-м номером.

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Напомним, что Милан приобрел Шарля де Кетеларе прошлым летом у Брюгге, заплатив за 22-летнего полузащитника 35,5 миллиона.

В прошлом сезоне бельгиец провел 40 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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