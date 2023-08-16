Аталанта объявила о переходе не оправдавшего ожиданий хавбека Милана
Аталанта на своем официальном сайте объявила о переходе хавбека Милана Шарля де Кетеларе.
Игрок сборной Бельгии присоединился к команде Джан Пьеро Гасперини на правах годичной аренды за 3 миллиона евро.
В договоре была прописана опция о праве выкупа контракта футболиста за 22 миллиона. В своей новой команде де Кетеларе будет выступать под 17-м номером.
CDK è qui! 🤴🏼🇧🇪 Benvenuto a Bergamo, Charles! 🖤💙— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 16, 2023
Charles #DeKetelaere is here! ⚫️🔵 Welcome to Bergamo, Charles! 👋#WelcomeDeKetelaere #GoAtalantaGo pic.twitter.com/INfZc9emLk
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Напомним, что Милан приобрел Шарля де Кетеларе прошлым летом у Брюгге, заплатив за 22-летнего полузащитника 35,5 миллиона.
В прошлом сезоне бельгиец провел 40 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.
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