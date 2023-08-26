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Вратарь Атлетико - о Рубиалесе: Не видела, чтобы он целовал в губы Рамоса или Карвахаля

Глава испанской федерации продолжает попадать под критику представителей испанского футбола.
Сегодня, 14:07
Лола Гальярдо / Getty Images
Лола Гальярдо / Getty Images

В сентябре 2022 года вратарь Атлетико Лола Гальярдо стала участницей "Las 15" - группа из 15 испанских футболисток, которые отказались играть за национальную сборную в знак протеста против тренера Хорхе Вильды.

Гальярдо поучаствовала в программе "La última noche", в которой раскритиковала главу Королевской Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса.

"Я не видела, чтобы Рубиалес целовал Серхио Рамоса или Дани Карвахаля в губы, когда они выигрывали большие трофеи", - цитирует Гальярдо Marca.

"Это не укладывается в моей голове. Он может быть на эмоциях, но, думаю, эйфория у него была по другой причине, а не из-за того, что девушки стали чемпионками мира".

"Думаю, что у него была такая эйфория потому что это был очень сложный год. 15 из нас – маленькие девочки и шантажистки, а он победил. Он и Хорхе Вильда".

Напомним, что 53 испанские футболистки отказались играть за национальную сборную до тех пор, пока руководство КФФИ не уйдет в отставку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания сборная Испании

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