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Футбол

Легенда Барселоны выступил с критикой Рубиалеса

Иньеста жестко осудил действия функционера.
Сегодня, 19:20
Андрес Иньеста / Getty Images
Андрес Иньеста / Getty Images

Андрес Иньеста высказался по поводу ситуации с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава RFEF оказался в центре скандала из-за поцелуя с футболисткой сборной Испании.

Иньеста осудил действия Рубиалеса, заявив, что подобное поведение бросает тень не только на него, но и на весь испанский футбол. 

"То, что произошло на этой неделе вокруг нашего футбола и женской сборной Испании, огорчает меня как человека, как отца трех дочерей, как мужа и футболиста.

Думаю, нельзя мириться с поступками, подобными тем, что мы видели, которые запятнали такой важный момент, как победа на чемпионате мира.

Я не могу себе представить, что чувствуют сейчас все игроки сборной, видя, что никто не говорит о великолепном турнире, который они провели, и о фантастической игре, которую они показали. Жаль, что прекрасная история, которую создавали многие игроки на протяжении стольких лет, была запятнана.

Вместо этого нам пришлось наблюдать за президентом, который цепляется за свой пост, не признавая, что его поведение было неприемлемым, и что он наносит ущерб имиджу нашей страны и нашего футбола во всем мире», – написал в твиттере бывший игрок сборной Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрес Иньеста Луис Рубиалес

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