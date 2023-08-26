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ФИФА отстранила главу Федерации футбола Испании Рубиалеса на время расследования

При этом ни он, ни кто-либо из федерации не может контактировать с футболисткой, из-за поцелуя с которой все и началось.
Сегодня, 15:56
Луис Рубиалес / Getty Images
Луис Рубиалес / Getty Images

ФИФА временно отстранила главу Королевской Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса от любой футбольной деятельности на 90 дней, сообщает Sky Sports.

Рубиалесу и испанской футбольной федерации также было приказано не связываться с победительницей чемпионата мира Дженни Эрмосо или с кем-либо из ее близких.

Эрмосо заявила в пятницу, 25 августа, что не соглашалась на поцелуй с Рубиалес во время празднования победы Испании на ЧМ-2023.

Затем руководитель испанского футбола использовал свою федерацию, чтобы обвинить ее во лжи на фоне растущего давления с целью заставить его покинуть свой пост.

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Ожидалось, что Рубиалес уйдет в отставку в пятницу из-за скандала с поцелуем, но вместо этого в своей необычной речи перед генеральной ассамблеей Испанской федерации футбола он заявил, что стал жертвой охоты на ведьм со стороны "ложных феминисток".

Это вызвало протест со стороны Эрмосо и ее товарищей по команде, которые поклялись больше не играть за Испанию – через несколько дней после первой победы на чемпионате мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа испания Луис Рубиалес

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