ФИФА отстранила главу Федерации футбола Испании Рубиалеса на время расследования
ФИФА временно отстранила главу Королевской Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса от любой футбольной деятельности на 90 дней, сообщает Sky Sports.
Рубиалесу и испанской футбольной федерации также было приказано не связываться с победительницей чемпионата мира Дженни Эрмосо или с кем-либо из ее близких.
Эрмосо заявила в пятницу, 25 августа, что не соглашалась на поцелуй с Рубиалес во время празднования победы Испании на ЧМ-2023.
Затем руководитель испанского футбола использовал свою федерацию, чтобы обвинить ее во лжи на фоне растущего давления с целью заставить его покинуть свой пост.
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Ожидалось, что Рубиалес уйдет в отставку в пятницу из-за скандала с поцелуем, но вместо этого в своей необычной речи перед генеральной ассамблеей Испанской федерации футбола он заявил, что стал жертвой охоты на ведьм со стороны "ложных феминисток".
Это вызвало протест со стороны Эрмосо и ее товарищей по команде, которые поклялись больше не играть за Испанию – через несколько дней после первой победы на чемпионате мира.
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