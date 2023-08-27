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Легенда Ливерпуля высказался о возможном уходе Салаха

Каррагер уверен, что клуб не отпустит египтянина.
Вчера, 21:47
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Джейми Каррагер считает, что Ливерпуль не продаст Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию.

Напомним, Аль-Иттихад готов отдать за египтянина более 100 млн фунтов, да и сам Салах не прочь сменить чемпионат.

Однако Каррагер убежден, что этим летом Мохамед останется в Ливерпуля хотя бы потому, что уже поздно его продавать.

"Он не ушел бы за 100 миллионов фунтов. Думаю, если бы сумма достигла 150 миллионов фунтов, а может и больше, еще можно было бы подумать.

Но думаю, проблема в том, что сейчас уже поздно. Если посмотреть на модель «Ливерпуля» при FSG, то если бы время было более подходящим или команда была чуть лучше, то они, я думаю, всерьез задумались бы об этом.

Они сделали это с Филипе Коутиньо несколько лет назад. Ливерпуль не заменил Коутиньо – они просто усилились в других областях. Если этому суждено случиться, в чем я не уверен, то это заставляет меня задуматься о следующем лете. У Салаха впереди два сезона, так что я думаю, что к этому вопросу можно вернуться следующим летом", – цитирует экс-игрока Ливерпуля The Mirror.

Напомним, что Филипе Коутиньо как раз может снова сменить клуб этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейми Каррагер Мохамед Салах

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