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Зозуля изящно потроллил испанский клуб, который обвинил его в нацизме

Украинец напомнил о себе фанатам из Райо Вальекано.
Сегодня, 09:00
Роман Зозуля / facebook
Роман Зозуля / facebook

В рамках третьего тура Ла Лиги Райо Вальекано на своем поле принимал Атлетико. Мадридский гранд не оставил шансов хозяевам, добыв разгромную победу - 7:0.

Украинский футболист Роман Зозуля отреагировал на итог встречи, опубликовав пост в Instagram-stories. Игрок высмеял поражение своей бывшей команды.

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Напомним, в феврале 2017 года Зозуля перешел в Райо Вальекано, однако не сыграл за команду ни одного матча, поскольку местные ультрас выступили против подписания украинца, заявив, что у него нацистские взгляды.

Ранее сообщалось, что хавбек Реала потроллил своего партнера по команде.

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