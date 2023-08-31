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Миколенко получил травму в первом матче в сезоне

Украинский защитник Эвертона не смог доиграть поединок Кубка английской лиги.
Сегодня, 11:58
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Ливерпульский клуб в среду, 30 августа, встречался в 1/32 финала Кубка английской Лиги с Донкастер Роверс и одержал победу со счетом 2:1, а украинец впервые в этом сезоне сыграл за "ирисок".

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Миколенко вышел на поединок в стартовом составе своей команды, но был вынужден покинуть поле на 75-й минуте. Причиной замены стала травма игрока, сообщает LiverpoolEcho.

Степень тяжести повреждения и сроки восстановления украинского защитника станут известны позже.

Ранее сообщалось, что Эвертон хочет приобрести защитника сборной Швейцарии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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