Миколенко получил травму в первом матче в сезоне

Защитник Эвертона Виталий Миколенко выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Ливерпульский клуб в среду, 30 августа, встречался в 1/32 финала Кубка английской Лиги с Донкастер Роверс и одержал победу со счетом 2:1, а украинец впервые в этом сезоне сыграл за "ирисок".

Читай также: Эвертон с Миколенко вышел в следующий раунд Кубка Лиги

Миколенко вышел на поединок в стартовом составе своей команды, но был вынужден покинуть поле на 75-й минуте. Причиной замены стала травма игрока, сообщает LiverpoolEcho.

Степень тяжести повреждения и сроки восстановления украинского защитника станут известны позже.

Ранее сообщалось, что Эвертон хочет приобрести защитника сборной Швейцарии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!