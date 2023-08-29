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Эвертон Миколенко хочет приобрести защитника сборной Швейцарии

Нико Эльведи в конце трансферного окна может сменить клубную прописку.
Сегодня, 07:22
Нико Эльведи / Getty Images
Нико Эльведи / Getty Images

Эвертон, неудачно стартовавший в чемпионате Англии, задумался над усилением защиты. 

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "ириски" начали переговоры с менхенгладбахской Боруссией о приобретении Нико Эльведи. Швейцарец может обойтись мерсисайдцам в 10 млн евро.

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О переговорах Эльведи с потенциально новым клубом пока ничего не известно. 

Отметим, что в пятницу, 1 сентября, летнее трансферное заканчивается.

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