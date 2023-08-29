Эвертон Миколенко хочет приобрести защитника сборной Швейцарии

Нико Эльведи в конце трансферного окна может сменить клубную прописку.

Эвертон, неудачно стартовавший в чемпионате Англии, задумался над усилением защиты.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "ириски" начали переговоры с менхенгладбахской Боруссией о приобретении Нико Эльведи. Швейцарец может обойтись мерсисайдцам в 10 млн евро.

Читай также: Эвертон Миколенко продемонстрировал худший старт клуба в АПЛ за последние 68 лет

О переговорах Эльведи с потенциально новым клубом пока ничего не известно.

Отметим, что в пятницу, 1 сентября, летнее трансферное заканчивается.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!