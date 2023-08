Эвертон Миколенко продемонстрировал худший старт клуба в АПЛ за последние 68 лет

Мерсисайдский Эвертон проиграл Астон Вилле со счетом 4:0 в рамках второго тура чемпионата Англии.

Таким образом, "ириски" продемонстрировали худший старт в истории клуба с сезона-1955/56.

Тогда, как и сейчас, Эвертон проиграл оба стартовых тура, не забив ни одного мяча. Также это случалось в сезоне-1952/53, но тогда команда выступала во втором дивизионе.

Отметим, что в обоих поединках этого сезона Виталий Миколенко начинал матч на скамейке и не сыграл ни одной минуты.

