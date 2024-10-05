Тренер Эвертона рассказал, что Миколенко травмировался накануне матчей сборной

В рамках 7-го тура Эвертон встречается с Ньюкаслом.

Наставник «ирисок» Шон Дайч рассказал о причинах отсутствия в заявке на этот матч Виталия Миколенко.

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По словам специалиста, украинский защитник получил мышечное растяжение, которое помешало ему сыграть с «сороками».

"Это просто несчастный случай. У Виталия был ушиб на прошлой неделе. Мы подумали, что это просто ушиб, он успокоился, а потом оказалось небольшое растяжение, и это слишком, чтобы сыграть сегодня», - цитирует слова Шона Дайча пресс-служба Эвертона.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0

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