Команда из Серии А объявила о переходе Ибрагимовича

Бавария объявила об уходе хавбека Арийона Ибрагимовича в клуб из чемпионата Италии.

Фрозиноне арендовал 17-летнего немецкого футболиста на сезон-2023/24.

Прошлый сезон игрок провел в региональной лиге за резервную команду мюнхенцев, забив 3 гола и сделал 4 передачи в 9 матчах.

Ранее сообщалось, что у Баварии сорвалось два трансфера в дедлайн.

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