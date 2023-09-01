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Команда из Серии А объявила о переходе Ибрагимовича

Юный немец пополнил ряды Фрозиноне.
Сегодня, 21:22
Арийон Ибрагимович / Twitter
Арийон Ибрагимович / Twitter

Бавария объявила об уходе хавбека Арийона Ибрагимовича в клуб из чемпионата Италии.

Фрозиноне арендовал 17-летнего немецкого футболиста на сезон-2023/24.

Прошлый сезон игрок провел в региональной лиге за резервную команду мюнхенцев, забив 3 гола и сделал 4 передачи в 9 матчах.

Ранее сообщалось, что у Баварии сорвалось два трансфера в дедлайн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария фрозиноне

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