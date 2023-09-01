Команда из Серии А объявила о переходе Ибрагимовича
Юный немец пополнил ряды Фрозиноне.
Бавария объявила об уходе хавбека Арийона Ибрагимовича в клуб из чемпионата Италии.
Фрозиноне арендовал 17-летнего немецкого футболиста на сезон-2023/24.
Прошлый сезон игрок провел в региональной лиге за резервную команду мюнхенцев, забив 3 гола и сделал 4 передачи в 9 матчах.
Ранее сообщалось, что у Баварии сорвалось два трансфера в дедлайн.
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