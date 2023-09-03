Ливерпуль уверенно разобрался с Астон Виллой на Энфилде

В воскресенье, 3 сентября, Ливерпуль на Энфилде принимал Астон Виллу.

Хозяева сразу же удивили Виллу быстрым голом. Трент не очень удачно навесил с углового, мяч оказался на линии штрафной у Собослаи, который точным ударом отправил мяч в угол ворот.

После гола Ливерпуль продолижл давить, а дела гостей пошли совсем плохо, когда повреждение получил основной центральный защитник Диего Карлос. Эмери выпустил Бейли, команда перестроилась, но ситуация лучше не стала.

И уже на 22-й минуте Мэтти Кэш переправил мяч в собственные ворота. До конца первого тайма Ливерпуль изо всех сил старался забить еще, а Вилла иногда огрызалась.

А во втором тайме Салах уже в десятом матче подряд отличается результативным действием, а Нуньес записывает ассист на свой счет. Под конец матча гости попытались отыграть хотя бы мяч, но Ливерпуль уверенно довел матч до победы.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Астон Вилла

Ливерпуль - Астон Вилла 3:0

Голы: Собослаи, 3, Кэш (автогол), 22, Салах, 55

xG: 1,94 - 0,67

Удары: 17 - 9

Удары в створ: 4 - 3

Владение мячом: 64% - 36%

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд (Куанса, 71), Матип, Гомес, Робертсон - Собослаи, Мак Аллистер (Эндо, 87), Джонс (Эллиотт, 65) - Салах, Диас (Диогу Жота, 65), Нуньес (Гакпо, 65).

Астон Вилла: Мартинес - Конса, Диего Карлос (Бэйли, 19; Дзаньоло, 65), Пау Торрес - Кэш, Динь, Макгинн, Камара, Дуглас Луис (Тилеманс, 72), Диаби - Уоткинс (Дуран, 73).

Предупреждения: Камара, 26