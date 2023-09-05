Буффон назвал момент, после которого принял решение завершить карьеру

Легендарный итальянец не смог вывести Парму в Серию А.

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о завершении карьеры.

По словам 45-летнего голкипера, он принял решение перестать играть в футбол после матча плей-офф Серии Б.

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"Было несложно решить уйти на пенсию. В моем возрасте это было чем-то естественным для рассмотрения.

Готовился к матчам плей-офф за выход в Серию А в конце сезона. Был в форме, готов физически и морально, но получил травму в матче с Кальяри. Это был знак, что должен завязать с футболом. Когда был в раздевалке тогда в Кальяри – уже решил завершить карьеру", - приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, матч в плей-офф Серии Б состоялся 30 мая. Тогда Буффона из-за травмы заменили в перерыве, когда Парма вела 2:0. В итоге поединок завершился победой Кальяри - 3:2. По сумме двух матчей клуб уступил Кальяри и упустил возможность вернуться в Серию А.

Ранее сообщалось, что Буффону предложили должность в штабе сборной Италии.

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