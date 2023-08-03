Буффону предложили должность в штабе сборной Италии

Джанлуиджи Буффон может занять место в тренерском штабе сборной Италии, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее, напомним легендарный итальянский вратарь объявил о завершении футбольной карьеры.

Однако, сразу было очевидно, что Джиджи вряд ли покинет мир футбола. Его хотят видеть в "скуадра адзура" на месте покойного Джанлуки Виалли.

Буффон будет выполнять функцию связующего звена между игроками и тренерским штабом. В данный момент неизвестно, примет ли предложение экс-голкипер.

Ранее также сообщалось, что Аталанта пробует перехватить у Интера итальянского форварда.

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