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Аталанта намерена перехватить форварда у Интера

Джанлука Скамакка привлекает интерес итальянских клубов.
Сегодня, 18:20
Джанлука Скамакка / whufc.com
Джанлука Скамакка / whufc.com

Игрок Вест Хэма и сборной Италии Джанлука Скамакка заинтересовал еще один итальянский клуб.

Напомним, форварда связывают с Интером, который уже даже сделал "молотобойцам" предложение, а также с Ромой.

Однако в сделку вмешалась Аталанта, которая к определенной сумме готова добавить защитника Мериха Демираля.

Вест Хэм счел предложение бергамасков более выгодным, однако последнее слово останется за Джанлукой.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ намерен арендовать португальского форварда.

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