Официально: Буффон объявил о завершении карьеры

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон сообщил о том, что он завершает игровую карьеру.

О своем решении 45-летний футболист объявил в своих социальных сетях.

"Вот и все, ребята! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе", - написал итальянец.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together.