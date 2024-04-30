Буффон признался, что хотел бы переиграть финал Евро-2012

Итальянец считает, что матч за трофей не должен был так закончиться.

Бывший голкипер Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, какой матч он хотел бы переиграть.

"Я бы переиграл матч Испании и Италии в финале чемпионата Европы 2012 года. Мы не заслуживали такого результата. Я никогда не ищу оправданий, но мы провели матч в невозможных психофизических условиях, мы были измотаны".

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"Если бы нам дали еще один день отдыха, мы могли бы сыграть по-другому. Но так мы ничего не смогли сделать против Испании, которая была сильна, но мы были единственной командой, которая остановила их на групповом этапе", – сказал Буффон в интервью La Repubblica.

Напомним, в финале Евро-2012 Италия потерпела разгромное поражение от Испании со счетом 4:0.

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