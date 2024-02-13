Буффон рассказал, почему не покинул Ювентус после Кальчополи

Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил остаться в Ювентусе после Кальчополи.

Напомним, в 2006 году из-за коррупционного скандала "бьянконери" были понижены до Серии Б. Тогда ряд игроков покинул клуб.

Однако многие звезды решили остаться, в том числе и Буффон. Он признался, что сделал бы это еще 100 раз, ведь именно в таких ситуациях человек и показывает свою натуру.

"В конце концов, такие ситуации показывают, кто ты такой. Я никогда не отворачивался от команды в трудные моменты, и это было возможностью продемонстрировать, что можно выступать и за другие ценности.

Я бы сделал это еще 100 раз, даже если бы это стоило мне чего-то в плане карьеры. Для меня это было очень просто, я пришел в штаб-квартиру клуба после чемпионата мира, и там царила атмосфера почти заброшенности. Мне кажется, они не ожидали от меня такого ответа", - приводит слова бывшего голкипера alfredopedulla.com.

Ранее также Касильяс сравнил воспитанника Барселоны с легендой футбола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!