Легенда сборной Италии признался, что тоже увлекается ставками

При этом Джанлуиджи Буффон никогда не ставил на футбол.

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон признался, что неравнодушен к ставкам.

Напомним, что в последние годы в Италии эта тема довольно горячая, уже несколько игроков сборной и чемпионата получили дисквалификации за незаконные ставки.

Буффон же не считает их пороком, хотя и признает, что никогда не ставил на футбол.

"Для кого-то это порок. Для меня это выплеск адреналина. В одном я уверен: я никогда не делал ничего противозаконного. Я не получал ни одного уведомления о начале следствия. Потому что я никогда не делал ставок на Ювентус, на сборную или на футбол. Я всегда ставил только на американский баскетбол и теннис", - приводит слова Буффона Corriere della Sera.

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