Бывший одноклубник Малиновского жестко проехался по тренеру Аталанты

Йоаким Меле рассказал о трудном отрезке карьеры и жизни в Бергамо под руководством Джан Пьеро Гасперини.

Защитник Вольфсбурга Йоаким Меле подверг жесткой критике методы работы своего бывшего наставника Джан Пьеро Гасперини.

Датчанин рассказал о том, что тренер Аталанты строит принципы своей работы на страхе, и именно из-за него игрок решил сменить команду.

"В этот момент моей карьеры мне нужен был новый вызов. Команда, в которой я смогу играть роль, отличную от той, что была у меня в Аталанте, где ты всегда рискуешь оказаться на скамейке запасных", - цитирует Меле Goal.

"В Вольфсбурге ты чувствуешь себя частью команды, а в раздевалке больше сплоченности и хорошего настроения. Это то, что я искал некоторое время. Я рад, что попал в команду, где чувствуешь, что все под контролем".

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"В Аталанте мы всегда тренировались во второй половине дня. Так решил тренер, и никакой свободы на самом деле не было".

"Даже если ты жил в хорошем месте и была хорошая погода, у тебя не было времени ею насладиться, ведь мы провели столько дней и часов в спорткомплексе".

"Почти диктаторский подход Гасперини? Вы это сказали. Я не хотел говорить этого раньше, потому что боялся, что вы напишете одно, а не другое".

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"Так он все решал. Если, например, мы проводили двойную тренировку, нам приходилось ночевать в тренировочном комплексе. Нас тогда не отпускали домой".

"Стиль управления, основанный на страхе? Да, немного. Вы можете назвать это плохим менеджментом или как-то еще, я не знаю. По крайней мере, я подготовился к последующим событиям в своей карьере".

Меле рассказал о том, как Гасперини запретил ему подвозить на тренировку Расмуса Хойлунда, потому что, по мнению тренера, игроки могли по пути пообщаться и хорошо провести время.

"Ты не чувствуешь себя человеком, ты лишь номер. У вас нет никаких отношений с тренером. Он может мучить кого-то странными вещами".

"Например, мы с (Расмусом) Хойлундом вместе ездили на тренировки. Но он (Гасперини) не хотел, чтобы мы ездили вместе. Потому что так мы могли бы сесть, пообщаться по дороге на тренировку, весело провести время. Он этого не хотел и за это мне сделали выговор".

Источник: Getty Images

"Хотя в клубе мне сказали, что я могу возить Расмуса с собой на тренировку, потому что у них не было для него водителя (Хойлунд не умеет водить машину)".

"Не знаю, типично ли это для итальянцев, но просто некоторые вещи в конечном итоге злят и утомляют".

Стоит отметить, что все эти слова Йоакима Меле подтвердил другой экс-игрок Аталанты Мерих Демираль, который летом перебрался в Аль-Ахли.

Турецкий центрбек в социальных сетях прокомментировал интервью своего экс-одноклубника со словами: "Все правда", а затем добавил: "Скоро все станет известно, дождитесь интервью".

Imparerai presto tutti i fatti. Aspetta l’intervista. https://t.co/1tjQzhmt3K — Merih Demiral (@Merihdemiral) September 5, 2023

Напомним, что когда Руслан Малиновский выступал за Аталанту, зарубежные СМИ писали о том, что у украинского хавбека был конфликт с Джан Пьеро Гасперини.

К тому же из-за тренера из клуба ранее должен был уйти Алехандро Гомес, который в свое время выступал за харьковский Металлист.

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