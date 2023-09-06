Возлюбленная Роналду засветила бюст, похваставшись драгоценностями

Модель зажгла перед международным кинофестивалем в Италии.

Гражданская супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась новыми фото своей жизни.

Девушка прибыла в Италию на ежегодный Венецианский международный кинофестиваль и опубликовала серию фотографий из своего путешествия.

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Родригес позировала на фоне и внутри самолета в бизнес-классе в черном костюме, обнажив свой роскошный бюст.

Отметим, что Джорджина похвасталась своими украшениями и редкой брендовой сумочке Hermès Birkin. По информации Daily Mail, этот аксессуар стоит 200 тысяч фунтов стерлингов, а приобрести его можно только по предложению владельцев.

Ранее сообщалось, что американский блогер пришел на матч Месси с табличкой "Роналду лучше".

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