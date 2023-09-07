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Экс-форвард Шахтера заключил контракт с турецким клубом

Нигерийский футболист будет играть во Втором дивизионе.
Сегодня, 14:20
Оларенваджу Кайоде / ФК Генчлербирлиги
Оларенваджу Кайоде / ФК Генчлербирлиги

Генчлербирлиги официально объявил о подписании форварда Шахтера Оларенваджу Кайоде.

Стороны заключили соглашение на два года. 

Трансфер 30-летнего нигерийца состоялся на правах свободного агента, контракт футболиста с Шахтером был рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Напомним, "горняки" подписали нападающего летом 2018 года из Манчестер Сити за 3 миллиона евро. Он провел 24 матча за украинскую команду, в которых забил 4 гола и выполнил две голевые передачи. Кайоде выиграл два чемпионата и два Кубка Украины.

Генчлербирлиги выступает во Второй лиге по силе чемпионата Турции. На счету команды 10 очков после четырех туров.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий Шахтера вернулся в Металлист 1925.


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