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Бывший нападающий Шахтера вернулся в Металлист 1925

Андрей Борячук продолжит карьеру в харьковской команде.
Сегодня, 17:35
Андрей Борячук / Металлист 1925
Андрей Борячук / Металлист 1925

Металлист 1925 объявил о подписании бывшего нападающего Шахтера Андрея Борячука, который присоединился к команде на правах свободного агента.

Как сообщает официальный сайт харьковского клуба, 27-летний игрок заключил контракт на три года.

В составе своей новой команды форвард будет выступать под 9-м номером.

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Отметим, что в первой половине прошлого сезона Борячук уже выступал за Металлист 1925 на правах аренды. Нападающий провел за харьковскую команду восемь матчей и забил три гола. Во второй части кампании игрок принял участие в двух поединках в составе Шахтера.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 арендовал защитника Шахтера.

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