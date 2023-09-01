Металлист 1925 арендовал защитника Шахтера

"Восставший из пепла" Металлист 1925 неожиданно усилил линию защиты.

Как сообщает пресс-служба харьковского клуба. в команду перебрался 20-летний Марьян Фарина из Шахтера. Трансфер оформлен на правах аренды без права выкупа.

В новой команде уроженец Каменного будет выступать под 74 номером до конца текущего сезона.

Отметим, что Металлист 1925 на этой неделе был в шаге от прекращения существования, но клубу удалось найти нового инвестора.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал защитника с экзотичной нацией.

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