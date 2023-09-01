Шахтер подписал экзотичного защитника

Донецкий Шахтер оформил неожиданный трансфер.

Как сообщает пресс-служба "горняков", в команду перешел Новатус Мироши из Зюльте Варегем. Переход состоялся на правах аренды до конца этого сезона.

Мироши - первый танзаниец в истории донецкого клуба. Однако, в чемпионате Украины он не первый представитель этой национальности. Ранее, например, за Ингулец выступал Оскар Мкомола.

Новатус выступает на позиции левого защитника. Напомним, что ранее этим летом на данную позицию были приобретены Иракли Азарови и Педринью Азеведо.

Стоит сказать, что Мироши ранее был в структуре Маккаби Тель-Авив, главным тренером которого был нынешний наставник "горняков" Патрик ван Леувен.

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