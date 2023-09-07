Санчо уже сегодня может покинуть МЮ
Джейдон Санчо может покинуть Манчестер Юнайтед до завершения сегодняшнего дня, пишет CBS Sports.
Напомним, что у игрока случился конфликт с тренером, и теперь клуб не прочь отправить его куда-нибудь подальше.
А на горизонте как раз возник саудовский Аль-Иттифак, который хотел бы оформить аренду игрока. Отметим, что трансферное окно в Аравии закрывается сегодня ночью.
Клуб был готов даже оформить полноценный трансфер или включить в соглашению опцию выкупа, но из-за закрытия окна придется довольствоваться обычной арендой.
В данный момент неизвестно, согласиться ли сам игрок присоединиться к команде Стивена Джеррарда.
Ранее также сообщалось, что в Челси определили, какие факторы мешают развитию Михаила Мудрика.
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