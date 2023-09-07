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Санчо уже сегодня может покинуть МЮ

Саудовцы попробуют оформить трансфер за один день.
Сегодня, 16:30
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Джейдон Санчо может покинуть Манчестер Юнайтед до завершения сегодняшнего дня, пишет CBS Sports.

Напомним, что у игрока случился конфликт с тренером, и теперь клуб не прочь отправить его куда-нибудь подальше.

А на горизонте как раз возник саудовский Аль-Иттифак, который хотел бы оформить аренду игрока. Отметим, что трансферное окно в Аравии закрывается сегодня ночью.

Клуб был готов даже оформить полноценный трансфер или включить в соглашению опцию выкупа, но из-за закрытия окна придется довольствоваться обычной арендой.

В данный момент неизвестно, согласиться ли сам игрок присоединиться к команде Стивена Джеррарда.

Ранее также сообщалось, что в Челси определили, какие факторы мешают развитию Михаила Мудрика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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