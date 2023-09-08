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Легенда Реала может возглавить клуб Ла Лиги

Рауль готов согласится на предложение Вильярреала.
Сегодня, 10:21
Рауль
Рауль

Легендарный футболист мадридского Реала Рауль вскоре может возглавить соперника "сливочных" по чемпионату.

Как сообщают многочисленные испанские СМИ, специалист близок к назначению на пост главного тренера Вильярреала. Испанец получил предложение от "желтой субмарины" и готов его принять.

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В данный момент Рауль тренирует молодежку Реала, где уже готовятся к его уходу. Отмечается, что его может заменить другой бывший футболист Реала Альваро Арбелоа. 

Отметим, что для 46-летнего бывшего форварда это будет первый тренерский опыт в элитном дивизионе, хотя, летом ходили слухи, что он заменит Карло Анчелоттти во взрослой команде Реала. 

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