Легенда МЮ раскритиковал форварда манкунианцев

У Марсиаля до сих пор нет 100 голов за время, проведенное в Манчестере.

Энди Коул неприятно удивлен статистикой Антони Марсиаля в Манчестер Юнайтед.

Легенда клуба удивлен, что француз не сумел показать в МЮ свой уровень за восемь долгих лет в клубе.

"Марсьяль играет за МЮ уже 8 лет и даже 100 голов не забил. Это поразительно.

Он центральный нападающий Манчестер Юнайтед, играл с потрясающими партнерами. А его лучший результат в чемпионате – 17 голов.

У него было предостаточно времени и возможностей для того, чтобы показать Юнайтед, насколько он хорош. К сожалению, ему это не удалось", – сказал экс-форвард манкунианцев в интервью Betfred.

Отметим, что француз перешел в МЮ из Монако за 60 млн евро в 2015 году. С тех пор Марсиаль провел 301 матч, в которых отличился 88 раз.

Ранее, напомним, стали известны намерения Юнайтед относительно Антони.

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