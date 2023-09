Рубиалес заявил о намерении подать в отставку

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подаст в отставку.

Об этом функционер заявил в интервью Пирсу Моргану.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv