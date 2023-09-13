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"Спасибо за этот опыт": Судаков высказался о своей ошибке в матче против Италии

Георгий рассказал, что помогло ему не зацикливаться на своих неудачах.
Сегодня, 19:20
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал свою ошибку в матче отбора на чемпионат Европы 2024 против сборной Италии.

Георгий рассказал, что прочитав цитату известного мотиватора Ника Вуйчича он перестал зацикливаться на неудачах.

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"Одна цитата Ника Вуйчича помогла мне не зацикливаться на вчерашней ошибке. Спасибо за этот опыт", - написал Судаков.

Также он прикрепил фото той самой цитаты Вуйчича, которая гласит:

"Мы не можем управлять тем, что с нами происходит, но мы можем управлять своим отношением к происходящему. Если мы подберем правильное отношение, то справимся с любой проблемой".

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