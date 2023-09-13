"Спасибо за этот опыт": Судаков высказался о своей ошибке в матче против Италии
Хавбек сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал свою ошибку в матче отбора на чемпионат Европы 2024 против сборной Италии.
Георгий рассказал, что прочитав цитату известного мотиватора Ника Вуйчича он перестал зацикливаться на неудачах.
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"Одна цитата Ника Вуйчича помогла мне не зацикливаться на вчерашней ошибке. Спасибо за этот опыт", - написал Судаков.
Также он прикрепил фото той самой цитаты Вуйчича, которая гласит:
"Мы не можем управлять тем, что с нами происходит, но мы можем управлять своим отношением к происходящему. Если мы подберем правильное отношение, то справимся с любой проблемой".
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