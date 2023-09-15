iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривенцов: Мне нужно время, чтобы организовать процессы в команде

Наставник луганской Зари высказался о матче против Металлиста 1925.
Сегодня, 21:09
Валерий Кривенцов / upl.ua
Валерий Кривенцов / upl.ua

Рулевой луганской Зари Валерий Кривенцов высказался о поражении против своей бывшей команды Металлиста 1925 

По словам специалиста, ему необходимо время, чтобы организовать процессы в Заре под себя.

Читай также: Металлист 1925 обыграл Зарю в матче-открытии 7 тура УПЛ

"То, что игра была против моей бывшей команды - неважно. Игра была за три очка. К сожалению, мой дебют не удался.

Быстрый гол никак не повлиял. У Зари очень много молодых игроков. Команда изменилась.

Конечно, мне нужно время, чтобы организовать процессы в команде. Поражение - это не очень хорошо, но я увидел команду, которая хочет играть в тот же футбол, который хочу видеть я. Надеюсь, что результаты впереди", - заявил Кривенцов. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Заря Луганск Металлист 1925 Валерий Кривенцов

Статьи по теме

Металлист 1925 обыграл Зарю в матче-открытии 7 тура УПЛ Металлист 1925 обыграл Зарю в матче-открытии 7 тура УПЛ
Металлист 1925 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ 15.09.2023 Металлист 1925 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ 15.09.2023
Экс-игрок Челси: Я не знаю половины игроков, которые сейчас играют в клубе Экс-игрок Челси: Я не знаю половины игроков, которые сейчас играют в клубе
Дебют новичка МЮ откладывается из-за травмы Дебют новичка МЮ откладывается из-за травмы
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа21:42
Экс-игрок Челси: Я не знаю половины игроков, которые сейчас играют в клубе
Европа21:09
Кривенцов: Мне нужно время, чтобы организовать процессы в команде
Украина20:37
Металлист 1925 обыграл Зарю в матче-открытии 7 тура УПЛ
20:17
Дебют новичка МЮ откладывается из-за травмы
Европа19:53
Челси готов продать Кепу в Реал
Бокс19:44
Фьюри: Усик - маленький украинский бомж
ММА19:22
Стало известно, когда может состояться бой Эдвардс - Ковингтон
Европа19:16
Игрок Ливерпуля рассказал, кого из соотечественников хотел бы видеть в клубе
Европа18:54
Барселона намерена усилиться бельгийским талантом
Европа18:49
Тренер Бенфики: Трубин готов к дебюту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK