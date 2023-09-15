Кривенцов: Мне нужно время, чтобы организовать процессы в команде

Рулевой луганской Зари Валерий Кривенцов высказался о поражении против своей бывшей команды Металлиста 1925

По словам специалиста, ему необходимо время, чтобы организовать процессы в Заре под себя.

Читай также: Металлист 1925 обыграл Зарю в матче-открытии 7 тура УПЛ

"То, что игра была против моей бывшей команды - неважно. Игра была за три очка. К сожалению, мой дебют не удался.

Быстрый гол никак не повлиял. У Зари очень много молодых игроков. Команда изменилась.

Конечно, мне нужно время, чтобы организовать процессы в команде. Поражение - это не очень хорошо, но я увидел команду, которая хочет играть в тот же футбол, который хочу видеть я. Надеюсь, что результаты впереди", - заявил Кривенцов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!