Металлист 1925 - Заря: обзор и результат матча чемпионата Украины 15.09.2023
В рамках 7 тура чемпионата Украины Заря на выезде встретилась с Металлистом 1925 и уступила со счетом 2:1.
Луганский коллектив в целом демонстрировал более атакующий футбол, хотя пропустил первым.
На 6 минуте матча Никита Турбаевский не справился с дальним ударом Владислава Дмитренко.
Позже Викентий Волошин подкараулил ошибку Ростислава Русина, перехватив мяч и отпасовав на Эдуардо Герреро, который сравнял счет.
Но последнее слово все же было за харьковчанами. Один из игроков Зари сыграл рукой в штрафной и судья назначил пенальти, который реализовал Андрей Борячук.
Коллектив Валерия Кривенцова пытался порадовать своего тренера, принеся позитивный результат в дебютном матче для специалиста, но пробить низкий блок Металлиста 1925 не сумел.
Статистика матча чемпионата Украины Металлист 1925 - Заря
Металлист 1925 - Заря 2:1
Голы: Дмитренко, 6, Борячук, 27 (пенальти) - Герреро, 17
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 5 - 17
Удары в створ: 4 - 5
Атаки: 82 - 84
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