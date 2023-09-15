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Металлист 1925 - Заря: обзор и результат матча чемпионата Украины 15.09.2023

Валерий Кривенцов не смог победить свою бывшую команду.
Сегодня, 20:37
Металлист 1925 / upl.ua
Металлист 1925 / upl.ua

В рамках 7 тура чемпионата Украины Заря на выезде встретилась с Металлистом 1925 и уступила со счетом 2:1.

Луганский коллектив в целом демонстрировал более атакующий футбол, хотя пропустил первым.

На 6 минуте матча Никита Турбаевский не справился с дальним ударом Владислава Дмитренко. 

Позже Викентий Волошин подкараулил ошибку Ростислава Русина, перехватив мяч и отпасовав на Эдуардо Герреро, который сравнял счет. 

Но последнее слово все же было за харьковчанами. Один из игроков Зари сыграл рукой в штрафной и судья назначил пенальти, который реализовал Андрей Борячук. 

Коллектив Валерия Кривенцова пытался порадовать своего тренера, принеся позитивный результат в дебютном матче для специалиста, но пробить низкий блок Металлиста 1925 не сумел. 

Статистика матча чемпионата Украины Металлист 1925 - Заря

Металлист 1925 - Заря 2:1

Голы: Дмитренко, 6, Борячук, 27 (пенальти) - Герреро, 17

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 5 - 17

Удары в створ: 4 - 5

Атаки: 82 - 84

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Металлист 1925

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