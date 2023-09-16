ПСЖ - Ницца:обзор и результат матча чемпионата Франции 15.09.2023

"Орлы" уверенно справились с столичным клубом благодаря игре своего главного бомбардира.

В рамках пятого тура чемпионата Франции ПСЖ в родных стенах принял Ниццу.

Команды достаточно долго присматривались друг к другу, но к середине первого тайма моменты начали появляться у обоих коллективов.

На 21 минуте Терем Моффи открыл счет, а на 26 Кепрен Тюрам мог удвоить преимущество "орлов", но уже через три минуты Мбаппе сравнял счет.

Во втором тайме Лаборд вывел Ниццу вперед, а позже Моффи сделал счет для коллектива Франческо Фариоли еще более комфортным.

В концовке матча Килиан Мбаппе сделал дубль, что позволило отыграть один мяч, но на большее столичный клуб не сумел претендовать.

Статистика матча чемпионата Франции ПСЖ - Ницца

ПСЖ - Ницца 2:3

Голы: Мбаппе, 29, 87 - Моффи, 21, 69, Лаборд, 53

Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 1.05

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 12 - 14

Удары в створ: 3 - 8

Угловые: 4 - 3

Фолы: 8 - 17

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