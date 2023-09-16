ПСЖ - Ницца:обзор и результат матча чемпионата Франции 15.09.2023
В рамках пятого тура чемпионата Франции ПСЖ в родных стенах принял Ниццу.
Команды достаточно долго присматривались друг к другу, но к середине первого тайма моменты начали появляться у обоих коллективов.
На 21 минуте Терем Моффи открыл счет, а на 26 Кепрен Тюрам мог удвоить преимущество "орлов", но уже через три минуты Мбаппе сравнял счет.
Во втором тайме Лаборд вывел Ниццу вперед, а позже Моффи сделал счет для коллектива Франческо Фариоли еще более комфортным.
В концовке матча Килиан Мбаппе сделал дубль, что позволило отыграть один мяч, но на большее столичный клуб не сумел претендовать.
Статистика матча чемпионата Франции ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца 2:3
Голы: Мбаппе, 29, 87 - Моффи, 21, 69, Лаборд, 53
Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 1.05
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 3 - 8
Угловые: 4 - 3
Фолы: 8 - 17
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