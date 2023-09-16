Дженоа потроллила потенциальную продажу Эвертона известным мемом

Английский Эвертон в ближайшее время перейдет в собственность американской компании 777 Partners.

Данная организация уже владеет такими клубами, как Севилья, Герта, Стандард и Дженоа, за которую выступает Руслан Малиновский.

Итальянский клуб решил потроллить компанию, у которой будет очередной футбольный клуб.

Читай также: Самая милая поддержка: Дочка Зинченко активно следила за действиями папы в матче с Англией

Пресс-служба опубликовала пост, в котором использовался знаменитый мем с Человеком-Пауком.

🕷️ “I didn't want to join a band, so I started my own”



👋 Welcome, @Everton pic.twitter.com/6cR0LbrJi4 — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 15, 2023

Ранее сообщалось, что футболист сборной Италии сделал пластическую операцию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!