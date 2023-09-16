Дженоа потроллила потенциальную продажу Эвертона известным мемом
Английский Эвертон в ближайшее время перейдет в собственность американской компании 777 Partners.
Данная организация уже владеет такими клубами, как Севилья, Герта, Стандард и Дженоа, за которую выступает Руслан Малиновский.
Итальянский клуб решил потроллить компанию, у которой будет очередной футбольный клуб.
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Пресс-служба опубликовала пост, в котором использовался знаменитый мем с Человеком-Пауком.
🕷️ “I didn't want to join a band, so I started my own”— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 15, 2023
👋 Welcome, @Everton pic.twitter.com/6cR0LbrJi4
Ранее сообщалось, что футболист сборной Италии сделал пластическую операцию.
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