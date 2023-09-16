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Дженоа потроллила потенциальную продажу Эвертона известным мемом

"Ирисками" будет владеть именитая компания.
Сегодня, 12:30
Дженоа / Getty Images
Дженоа / Getty Images

Английский Эвертон в ближайшее время перейдет в собственность американской компании 777 Partners.

Данная организация уже владеет такими клубами, как Севилья, Герта, Стандард и Дженоа, за которую выступает Руслан Малиновский.

Итальянский клуб решил потроллить компанию, у которой будет очередной футбольный клуб.

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Пресс-служба опубликовала пост, в котором использовался знаменитый мем с Человеком-Пауком.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Италии сделал пластическую операцию.

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