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Владелец Эвертона Миколенко согласился продать клуб

До конца 2023 года мерсисайдский клуб официально получит новых собственников.
Сегодня, 13:33
Фархад Мошири / Getty Images
Фархад Мошири / Getty Images

Мажоритарный акционер Эвертона Фархад Мошири подписал соглашение с американской компанией 777 Partners о покупке клуба Английской Премьер-лиги, сообщает The Athletic.

"Ириски" перейдут в новое владение при условии получения одобрения регулирующих органов АПЛ, Футбольной ассоциации и Управления по финансовому регулированию.

Ожидается, что сделка состоится в четвертом квартале 2023 года. 777 Partners приобретают полную долю Мошири в Эвертоне, которая составляет 94,1% акций клуба.

Изначально английский клуб вел переговоры с 777 Partners о потенциальных инвестициях, но из-за провала переговоров с другой стороной Мошири принял решение продать американцам клуб.

Мошири купил Эвертон в 2016 году, ранее владея миноритарным пакетом акций Арсенала. Он вложил не менее 750 миллионов фунтов за время своего пребывания во главе клуба.

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Однако его инвестиции ни к чему не привели. Более того, мерсисайдцы едва не покинули высший дивизион по итогам прошлого сезона.

В период с 2018 по 2022 год они потеряли более 400 миллионов, и в настоящее время они находятся под расследованием независимой комиссии на предмет возможных нарушений правил расходов АПЛ.

Эвертон выступает в высшем дивизионе Англии рекордные 120 сезонов. Он считается одним из самых успешных клубов страны, несмотря на то, что остается без трофеев последние 28 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Виталий Миколенко

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