Лион объявил о назначении нового главного тренера
Лион на своем официальном сайте объявил о назначении Фабио Гроссо на должность главного тренера.
Как сообщает пресс-служба французского клуба, 45-летний итальянский специалист подписал контракт до июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон.
Во главе "ткачей" итальянец сменил Лорана Блана, который недавно был отправлен в отставку после провального старта сезона.
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Гроссо посетит ближайший матч Лиона в чемпионате Франции против Гавра, который состоится в воскресенье, 17 сентября, а со следующего дня приступит к исполнению своих обязанностей главного тренера.
Fabio Grosso est notre nouveau coach ! ✍️🗣️— Olympique Lyonnais (@OL) September 16, 2023
Le premier international italien à porter nos couleurs entre 2007 et 2009 ajoute une nouvelle page à son histoire personnelle avec notre club. 🔴🔵
Bienvenue à la maison Fabio 🤜🤛
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Напомним, что итальянский защитник защищал цвета французского клуба в период с 2007 по 2009 год.
Последним местом работы Гроссо был Фрозиноне, с которым он выиграл Серию Б в прошлом сезоне и вывел команду в высший дивизион. Также он возглавлял Бари, Верону, Брешию и Сьон.
На данный момент Лион занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего одно очко в четырех стартовых матчах чемпионата.
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