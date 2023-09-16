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Лион объявил о назначении нового главного тренера

"Ткачей" возглавил бывший игрок клуба Фабио Гроссо.
Сегодня, 14:29
Фабио Гроссо / Getty Images
Фабио Гроссо / Getty Images

Лион на своем официальном сайте объявил о назначении Фабио Гроссо на должность главного тренера.

Как сообщает пресс-служба французского клуба, 45-летний итальянский специалист подписал контракт до июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

Во главе "ткачей" итальянец сменил Лорана Блана, который недавно был отправлен в отставку после провального старта сезона.

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Гроссо посетит ближайший матч Лиона в чемпионате Франции против Гавра, который состоится в воскресенье, 17 сентября, а со следующего дня приступит к исполнению своих обязанностей главного тренера.

Напомним, что итальянский защитник защищал цвета французского клуба в период с 2007 по 2009 год.

Последним местом работы Гроссо был Фрозиноне, с которым он выиграл Серию Б в прошлом сезоне и вывел команду в высший дивизион. Также он возглавлял Бари, Верону, Брешию и Сьон.

На данный момент Лион занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего одно очко в четырех стартовых матчах чемпионата.

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