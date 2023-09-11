Лион объявил об увольнении Блана с поста главного тренера

Клуб и тренер согласились, что лучшим решением в данный момент будет расставание.

Лиона на своем официальном сайте объявил об отставке Лорана Блана с должности главного тренера.

Стороны пришли к согласию, что для всех будет лучше прекратить сотрудничество, которое получилось неудачным. Решение также касается ассистентов тренера, Франка Пасси и Филиппа Ламбера.

🔴🔵 L’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour.



Lire le communiqué du club ⬇ — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2023

"Олимпик Лион хотел бы поблагодарить Лорана Блана и его команду за их участие и профессионализм в течение этих 11 месяцев, проведенных во главе профессиональной команды", - говорится в заявлении клуба.

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Напомним, что в октябре 2022 года Лоран Блан заменил Петера Боша на посту главного тренера Лиона. Под его руководством команда финишировала седьмой в чемпионате Франции, оставшись без еврокубков.

Нынешний сезон "ткачи" начали сверхнеудачно: одно очко в четырех матчах и, как следствие, последнее место Лиги 1.

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