Бывшего немецкого футболиста, владеющего сетью секс-шопов, подозревают в грабеже бывшей супруги
Бывший немецкий вратарь Бенедикт Пликетт нашел себя в бизнесе, открыв ряд магазинов для взрослых и бар после того, как в 2016 году "повесил перчатки на гвоздь".
Однако теперь 38-летнего экс-грокипера обвиняют в том, что он преследовал свою бывшую жену и ее нового бойфренда, а затем якобы напал на них.
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По данным Bild, Пликетт ехал в машине за возлюблеными, пока они не остановились около 12.30.
Затем он вырвал дверь их машины, заставив жену сказать своему новому партнеру, чтобы тот убегал, чтобы с ним ничего не случилось.
После Пликетт вытащил жену из машины и отобрал у нее сумочку и ключи от автомобиля.
Утверждается, что он запер ее в машине, а затем уехал на своем автомобиле.
В сообщении говорится, что новый бойфренд жены вызвал полицию, которая связалась с Пликеттом по телефону.
После разговора с офицерами он, как утверждается, вернулся с сумочкой и ключами.
Представитель полиции подтвердил Bild, что "начато расследование по факту ограбления".
В случае доказательства вины Пликетту грозит тюремное заключение за совершенные им преступления.
Бывший вратарь прошел академию в Гамбурге, после чего девять лет провел в команде главных соперников в лице Санкт-Паули.
Затем он играл в Австрии и Испании, а в 2016 году в возрасте 31 года ушел из спорта.
После завершения игровой карьеры Пликетт вернулся в Гамбург, где открыл несколько секс-шопов и бар.
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