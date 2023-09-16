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Бывшего немецкого футболиста, владеющего сетью секс-шопов, подозревают в грабеже бывшей супруги

Также экс-вратарь инкреминируют прессследование жертвы.
Сегодня, 18:39
Бенедикт Пликетт (справа)
Бенедикт Пликетт (справа)

Бывший немецкий вратарь Бенедикт Пликетт нашел себя в бизнесе, открыв ряд магазинов для взрослых и бар после того, как в 2016 году "повесил перчатки на гвоздь".

Однако теперь 38-летнего экс-грокипера обвиняют в том, что он преследовал свою бывшую жену и ее нового бойфренда, а затем якобы напал на них. 

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По данным Bild, Пликетт ехал в машине за возлюблеными, пока они не остановились около 12.30.

Затем он вырвал дверь их машины, заставив жену сказать своему новому партнеру, чтобы тот убегал, чтобы с ним ничего не случилось.

После Пликетт вытащил жену из машины и отобрал у нее сумочку и ключи от автомобиля.

Утверждается, что он запер ее в машине, а затем уехал на своем автомобиле.

В сообщении говорится, что новый бойфренд жены вызвал полицию, которая связалась с Пликеттом по телефону.

После разговора с офицерами он, как утверждается, вернулся с сумочкой и ключами.

Представитель полиции подтвердил Bild, что "начато расследование по факту ограбления".

В случае доказательства вины Пликетту грозит тюремное заключение за совершенные им преступления.

Бывший вратарь прошел академию в Гамбурге, после чего девять лет провел в команде главных соперников в лице Санкт-Паули.

Затем он играл в Австрии и Испании, а в 2016 году в возрасте 31 года ушел из спорта.

После завершения игровой карьеры Пликетт вернулся в Гамбург, где открыл несколько секс-шопов и бар.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия

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