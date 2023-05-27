Не на того напали: экс-игрок Атлетико и Милана отбился от "вооруженного" ограбления

Время, проведенное в мадридском Атлетико и Милане, нельзя назвать удачным в карьере Алессио Черчи.

Свои лучшие годы он провел в Торино, где был лидером команды. Но желание пойти на повышение и неспособность адаптироваться к новым условиям сыграла с ним злую шутку.

Те периоды своей карьеры он наверняка хочет забыть, а вот то, что с ним произошло недавно в Риме, футболист вряд ли забудет.

Как сообщает Mundo Deportivo, Черчи гулял по столице Италии, пока к нему не подошли и не преградили путь двое мужчин, вооруженных пистолетом.

Они направили на него оружие, пытаясь заставить его снять часы с руки. Но Алессио заметил, что пистолет был игрушечный.

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В итоге он на них наорал, покрыл трехэтажным матом и спокойно ушел, после чего обратился в полицию, которая занимается поиском двух неудавшихся грабителей, используя снимки с камер слежения на улице.

При этом также сообщается, что итальянец предоставил предельно четкое описание внешности грабителей.