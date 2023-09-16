Барселона - Бетис 5:0 обзор и результат матча чемпионата Испании 16.09.2023

Каталонцы добыли очередные три очка в свою копилку.

В субботу, 16 сентября, в рамках пятого тура Ла Лиги Барселона принимала Бетис. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:0.

Каталонцы за первые 45 минут дважды отличились в ворота "огурцов". Жоау Феликс и Роберт Левандовски записали на свой счет по голу.

Во второй половине игры "сине-гранатовые" продолжили терроризовать соперника своими атаками, что привело еще к трем забитым мячам. На этот раз отличились Ферран Торрес, Рафинья и Жоау Канселу.

После пяти туров Барселона временно занимает первую строчку с 13-ю очками, а Бетис идет на девятом месте, набрав семь баллов.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Бетис

Барселона - Бетис 5:0

Голы: Феликс, 25, Левандовски, 32, Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 81

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 0.89

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 9 - 2

Барселона: тер Штеген, Жоау Канселу, Кристенсен (Мартинес, 76), Кунде, Бальде (Алонсо, 76), Ромеу (Гюндоган, 64), де Йонг, Гави, Жоау Феликс (Ямаль, 64), Ферран Торрес (Рафинья, 64), Левандовски.

Бетис: Руй Силва (Вьейтес, 46), Бельерин, Бартра, Риад, Миранда, Иско (Родри, 66), Рока (Родригес, 66), Альтимира, Перес (Хуан Крус, 66), Луис Энрике (Эззальзули, 46), Виллиан Жозе.

Предупреждения: Бартра (72), Родригес (84), Мартинес (86).

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