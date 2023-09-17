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Бенфика с Трубиным одолела середняка чемпионата Португалии

Украинец не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Сегодня, 00:33
Анатолий Трубин / Twitter
Анатолий Трубин / Twitter

Голкипер Анатолий Трубин дебютировал за Бенфику в матче чемпионата Португалии против Визелы.

"Орлы" добыли победу со счетом 2:1, а украинский футболист провел 90 минут в воротах, при этом пропустив лишь с 11-метрового удара.

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Трубин также сумел совершить один сейв, отдать 22 точные передачи из 24 (92%), получив оценки за игру 6.7 балов от Sofascore и 6.1 от WhoScored.

Напомним, 22-летний голкипер этим летом заключил с Бенфикой контракт до лета 2028 года, а клуб заплатил Шахтеру за Анатолия 10 млн евро.

Визела - Бенфика 1:2

Голы: Саму, 70 пенальти - Муса, 9, Ди Мария, 39

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин

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