Трубин - о дебюте за Бенфику: Все переживания прошли с первым касание мяча

В рамках пятого тура чемпионата Португалии Бенфика сыграла с Визелой.

Данный матч стал дебютом за "орлов" для Анатолия Трубина. Украинец поделился мыслями о первом матче в стане лиссабонцев в своем Instagram.

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"С момента перехода в Бенфику я ждал этого дня.

Новая команда, новые ощущения, все новое для меня.

Очень волновался перед матчем. Когда-то также волновался перед дебютом за Шахтер. Но вчера все переживания прошли с первым касанием мяча. Дальше уже просто наслаждался игрой и возможностью играть.

Большое спасибо тренерскому штабу и болельщикам. Невероятная атмосфера, это фантастика, даже на гостевой игре тысячи фанатов, которые делают атмосферу.

Есть над чем работать, есть что улучшать. И хочется продолжать. Чтобы это был первый среди множества матчей за Бенфику ", - заявил Трубин.

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