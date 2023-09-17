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Визела - Бенфика 1:2 видео голов и лучших моментов матча 16.09.2023

Украинский голкипер впервые защищал ворота лиссабонской команды.
Сегодня, 08:35
Трубин дебютировал за Бенфику / slbenfica.pt
Трубин дебютировал за Бенфику / slbenfica.pt

В субботу, 16 сентября, Бенфика провела выездной матч против Визелы в рамках пятого тура чемпионата Португалии.

Лиссабонская команда одержала победу со счетом 2:1, а в ее составе дебютировал украинский голкипер Анатолий Трубин, выйдя на поле в старте.

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Еще до перерыва "орлы" обеспечили себе преимущество в два мяча после результативных ударов Петара Мусы и Анхеля Ди Марии, а во второй половине встречи пропустили с пенальти. На 70-й минуте встречи Саму точно пробил с одиннадцатиметровой отметки, разведя мяч и украинского вратаря по разным углам.

Отметим, что за дебютный матч Трубин получил худшие оценки в составе Бенфики.

Вашему вниманию видео всех голов матча Визела - Бенфика:

Визела - Бенфика 1:2

Голы: Саму Силва, 70 (пен.) - Муса, 9, Ди Мария, 39.

Источник: MEGOGO

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