Трубин получил худшие оценки среди игроков основы Бенфики в дебютном матче

Украинский голкипер провел первый поединок в составе лиссабонского клуба.

В субботу, 16 сентября, Бенфика в рамках пятого тура чемпионата Португалии встречалась на выезде с Визелой, одержав победу со счетом 2:1.

В этом поединке за лиссабонскую команду дебютировал украинский голкипер Анатолий Трубин, который вышел на игру в стартовом составе.

Украинец на 70-й минуте пропустил с пенальти, но до этого "орлы" уже вели с преимуществом в два мяча благодаря результативным ударам Петара Мусы и Анхеля Ди Марии.

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После матча статистический портал WhoScored оценил игру Трубина в 6.1 балла, что является худшим показателем среди игроков основы Бенфики.

Портал SofaScore поставил украинскому голкиперу 6.7 балла - также самая низкая оценка в составе лиссабонской команды.

Напомним, что Трубин подписал с Бенфикой контракт до лета 2028 года с суммой отступных 100 миллионов евро.

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