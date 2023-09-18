Монца установила мемориальную доску в честь бывшего президента клуба

Итальянская Монца почтила память бывшего президента клуба Сильвио Берлускони.

На домашнем стадионе клуба U-Power была установлена мемориалная доска в честь итальянского функционера.

Напомним, что Берлускони стал валедльцем Монцы в 2017 году, при нем клуб поднялся из Серии С и дебютировал в главном национальном чемпионате.

12 июня 2023 года Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. В его честь была установлена золотая мемориальная доска на его месте на домашнем стадионе.

На доске выгравирована его самая известная цитата: "Кто верит - будет бороться, кто верит - преодолеет все препятствия, кто верит - победит!"

Silvio Berlusconi sempre con noi ⚪️❤️ pic.twitter.com/z6E6brkRNv — AC Monza (@ACMonza) September 17, 2023

Ранее, напомним, Жозе Муоринью прокомментировал разгром Эмполи.

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