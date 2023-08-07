Моуринью прокомментировал свои отстранения за оскорбление судей

Жозе Моуринью откровенно прокоменнтировал свои отстранения за оскорбления Энтони Тэйлора и Даниэле Киффи.

Напомним, что португальского специалиста отстранили на четыре матча за оскорбление арбитра после финала ЛЕ, а потом и в Серии А на 10 дней.

Португалец назвал позором случившееся в итальянском чемпионате, ведь он сказал то же, что когда и Модрич, вот только хорвата не отстраняли. А в ситуации с Тэйлором Жозе и вовсе говорил в пустоту.

"Здесь в Италии я чувствую, что я под прицелом. В ситуации с Киффи я чувствовал себя оскорбленным, моя свобода была нарушена. Я сказал о нем то же самое, что говорил Модрич об Орсато, но последствия были другими. Меня заклеймили позором.

"А по поводу другого случая, когда я спустился на парковку, Тэйлора там не было. Фраза "гребаный позор" была сказана в пустоту. Я поговорил с Говардом Уэббом, и он признался, что пенальти был. Если бы Тэйлор сделал то же самое, это заслуживало бы уважения и восхищения", – рассказал "Особенный" об обоих случаях.

Ранее, напомним, сообщалось, что Ювентус попробует перехватить хавбека у МЮ.

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