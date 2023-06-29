Моуриньо получил дисквалификацию в Серии А за высказывания об арбитре

За одну неделю португалец был дисквалифицирован сразу в двух турнирах.

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью дисквалифицирован на 10 дней следующего сезона итальянской Серии А за высказывания в адрес судьи Даниэле Чиффи, сообщает The Athletic.

После матча с Монцой (1:1), который состоялся 3 мая, португалец заявил, что Чиффи - "худший судья", которого он когда-либо видел.

Чиффи показал красную карточку защитнику "джаллоросси" Зеки Челику в добавленное время той встречи и удалил самого тренера во время матча против Аталанты (0:1) в сентябре.

"Он (Чиффи) — хуже всех. Технически он ужасен. Ноль эмпатии. Общение на нуле. Осведомленность нулевая. Вторая желтая карточка парню, который поскользнулся на 96-й минуте… Я перестал что-либо делать за 20-30 минут до конца матча, потому что знал, что удалит меня за что угодно", - сказал тогда Моуриньо.

"Я не давал ему возможности этого сделать, я решил, что нет, хватит этого. Поверьте мне, я имел дело со многими плохими судьями. Обычно, если я говорю о судьях, это потому, что они имеют прямое влияние на игру".

Из-за дисквалификации Моуринью пропустит первую игру Ромы в сезоне-2023/24 и, вероятно, вторую. Он также был оштрафован на 50 тысяч евро.

Напомним, что недавно Жозе Моуриньо получил четырехматчевую дисквалификацию от УЕФА после того, как в финале Лиги Европы против Севильи использовал "оскорбительные выражения" в адрес судьи Энтони Тейлора.