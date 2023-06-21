Моуринью дисквалифицировали на четыре еврокубковых матча за оскорбление арбитра

Главного тренера Ромы Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча.

60-летний специалист был наказан за оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра финального матча Лиги Европы Энтони Тейлора, в котором подопечные португальца проиграли Севилье (1:1, 1:4 пен.).

После поединка наставник римской команды выругался в адрес английского рефери, а также раскритиковал его работу во время пресс-конференции.

Читай также: Фанаты Ромы атаковали главного арбитра финала Лиги Европы

Как сообщает пресс-служба УЕФА, также Рому оштрафовали на 50 тысяч евро и запретили продавать билеты на один выездной еврокубковый поединок из-за поведения болельщиков, которые использовали пиротехнику и бросали предметы на поле. Кроме того, римский клуб был оштрафован на 5 тысяч евро за ненадлежащее поведение представителей команды.

Ранее Жозе Моуринью отреагировал на слухи по поводу своего ухода из Ромы.